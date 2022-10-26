Гигантский «гейзер» забил на улице в Баку из-за прорыва магистрального водопровода | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 11:00 Гигантский «гейзер» забил на улице в Баку из-за прорыва магистрального водопровода Очевидцы сняли на видео затопленные улицы Баку после прорыва магистрального водопровода

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В Баку из-за аварии на магистральном водопроводе затопило часть улиц. На кадрах, снятых очевидцами, можно видеть, как из поврежденной трубы бьет высокий столб воды, похожий на гигантский гейзер.

По данным МЧС Азербайджана, авария произошла на магистральном водопроводе на улице Асада Ахмедова. Диаметр трубы составляет 1,4 тысячи миллиметров. Он соединяет центральные водохранилища города, сообщило РИА «Новости».

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Для откачки воды из затопленных мест направили специалистов, добавили в ведомстве. Руководитель сектора по связям с общественностью ОАО «Азерсу» Анар Джабраилла сообщил, что к ликвидации аварии привлекли бригады и спецтехнику Бакинского управления водоканала и Управления водоканала Ясамальского района.

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По его словам, из-за ЧП без воды частично остались Ясамальский и Сабаильский районы Баку. Причины аварии устанавливаются.