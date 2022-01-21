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    21 января 2022, 20:12

    Гигантская пробка образовалась на Киевском шоссе из-за массового ДТП. Видео

    Дарья Бунякова

    Сразу несколько автомобилей попало в массовое ДТП на Киевском шоссе в Москве. Очевидцы сообщили как минимум о 20 машинах. Движение в сторону города сейчас крайне затруднено.

    «На 54-м километре Киевского шоссе, в районе поселения Новофедоровское, столкнулось несколько автомобилей. Значительно затруднено движение в сторону Москвы, просим водителей выбирать пути объезда», — сообщила пресс-служба дептранса столицы в своем Telegram-канале.

    На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что на шоссе стоит несколько поврежденных машин. У некоторых автомобилей помят капот, а также есть транспорт, съехавший на обочину.

    Согласно информации на «Яндекс.Пробках», на месте массовой аварии образовался длинный затор. На карте отмечено как минимум четыре ДТП.

    Гигантская пробка образовалась на Киевском шоссе из-за массового ДТП. Видео | Изображение 1Источник фото: yandex.ru/maps

    Источник «360» заявил, что из-за пробки спасатели уже долгое время не могут добраться до столкнувшихся автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.

    Как уточнил Telegram-канал Shot, в аварию попало как минимум пять машин. При этом очевидцы сообщили о 20 транспортных средствах. Все причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.