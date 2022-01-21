Гигантская пробка образовалась на Киевском шоссе из-за массового ДТП. Видео

Сразу несколько автомобилей попало в массовое ДТП на Киевском шоссе в Москве. Очевидцы сообщили как минимум о 20 машинах. Движение в сторону города сейчас крайне затруднено.

«На 54-м километре Киевского шоссе, в районе поселения Новофедоровское, столкнулось несколько автомобилей. Значительно затруднено движение в сторону Москвы, просим водителей выбирать пути объезда», — сообщила пресс-служба дептранса столицы в своем Telegram-канале.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что на шоссе стоит несколько поврежденных машин. У некоторых автомобилей помят капот, а также есть транспорт, съехавший на обочину.

Согласно информации на «Яндекс.Пробках», на месте массовой аварии образовался длинный затор. На карте отмечено как минимум четыре ДТП.

Источник фото: yandex.ru/maps

Источник «360» заявил, что из-за пробки спасатели уже долгое время не могут добраться до столкнувшихся автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.

Как уточнил Telegram-канал Shot, в аварию попало как минимум пять машин. При этом очевидцы сообщили о 20 транспортных средствах. Все причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.