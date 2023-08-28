Происшествия 28 августа 2023, 15:55 Гидроцикл врезался в теплоход на реке Большая Невка в Петербурге

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Столкновение гидроцикла и прогулочного теплохода произошло на реке Невка в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СЗФО.

По предварительным данным, никакого ущерба водным транспортных средствам нанесено не было, в результате столкновения никто не пострадал.

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Отмечается, что по факту аварии специалисты организовали проверку для выяснения всех причин и обстоятельств.