28 августа 2023, 15:55
Гидроцикл врезался в теплоход на реке Большая Невка в Петербурге
Столкновение гидроцикла и прогулочного теплохода произошло на реке Невка в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СЗФО.
По предварительным данным, никакого ущерба водным транспортных средствам нанесено не было, в результате столкновения никто не пострадал.
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Отмечается, что по факту аварии специалисты организовали проверку для выяснения всех причин и обстоятельств.
Санкт-Петербург
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