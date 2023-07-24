Эксклюзив 24 июля 2023, 14:26 Гидроцикл влетел в толпу пловцов в Нижнем Новгороде Пара на гидроцикле проехала по плывущим спортсменам в Нижнем Новгороде Телеканал «360»

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Пара на гидроцикле налетела на плывущих спортсменов на X-WATERS в Нижнем Новгороде. Кадры с моментом происшествия оказались в распоряжении «360».

Неизвестные проехались по спортсменам на огромной скорости. Как передал источник, есть пострадавшие, данных об их состоянии пока нет. Подробности происшествия выясняются.

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Наезд произошел на глазах у множества зрителей. Рядом с плывущими дежурили лодки, но они не успели помешать гидроциклу. По данным местных СМИ, в линейном управлении на транспорте сейчас ищут нарушителей.

Ранее житель Волгограда на гидроцикле врезался в «танцующий» мост. Водный транспорт перевернулся, судоводитель и один пассажир оказались в воде.