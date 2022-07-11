Гидроцикл наехал на тюбинг в Омске

Гидроцикл врезался в тюбинг на реке Иртыш в Омске. В момент аварии на нем находились два человека, один из которых погиб, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Момент столкновения появился в Сети. На кадрах видно, что гидроцикл въехал в бок тюбинга на огромной скорости. Находившиеся на нем люди оказались в воде. Один из них погиб. Владелец гидроцикла скрылся с места происшествия, сейчас его ищут.

Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на воде, что повлекло смерть человека по неосторожности, уточнил ресурс NGS55.ru

Следователи осмотрели место ЧП, опросили свидетелей.

«Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.