Гидроцикл наехал на тюбинг в Омске
Опубликованы кадры столкновения гидроцикла и тюбинга на реке в Омске
Гидроцикл врезался в тюбинг на реке Иртыш в Омске. В момент аварии на нем находились два человека, один из которых погиб, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Момент столкновения появился в Сети. На кадрах видно, что гидроцикл въехал в бок тюбинга на огромной скорости. Находившиеся на нем люди оказались в воде. Один из них погиб. Владелец гидроцикла скрылся с места происшествия, сейчас его ищут.
Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на воде, что повлекло смерть человека по неосторожности, уточнил ресурс NGS55.ru
Следователи осмотрели место ЧП, опросили свидетелей.
«Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — рассказали в ведомстве.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.