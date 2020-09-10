Гидросамолет упал в озеро на Камчатке

На место прибыли спасатели, они обнаружили перевернутый летательный аппарат, похожий на гидросамолет.

Пилота эвакуировали на берег с помощью веревки и лодки, отметила «Газета.ru». Мужчина отказался от медицинской помощи и быстро покинул место происшествия, при этом он не называл свое имя.

По предварительной информации, летательный аппарат не имеет регистрации. Первым о происшествии в оперативные службы сообщил свидетель ЧП, который отдыхал на берегу озера.

При попытке взлета с водной глади у легкомоторного самолета-гидроплана Cessna отломился поплавок на крыле. Из-за этого судно накренилось, сообщило ИА «Камчатка-информ» со ссылкой на ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Гидроплан перевернулся и частично погрузился в воду.

Пилот находился в кабине один, он смог самостоятельно выбраться на фюзеляж подтопленного самолета.

На месте происшествия работают водолазы специализированной пожарно-спасательной части. Они осматривают самолет изнутри и прибрежную акваторию.