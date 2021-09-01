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    01 сентября 2021, 15:29

    Гидросамолет совершил жесткую посадку в Саратовской области

    Арина Бобкова

    Гидросамолет совершил жесткую посадку в Саратовской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрия Юрина.

    «По информации от ЕДДС Энгельсского района, в районе турбазы в Энгельсском районе жесткую посадку совершил гидросамолет», — рассказал Юрин.

    Начальник добавил также, что информации о пострадавших не поступало, передал RT.

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