01 сентября 2021, 15:29
Гидросамолет совершил жесткую посадку в Саратовской области
Гидросамолет совершил жесткую посадку в Саратовской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрия Юрина.
«По информации от ЕДДС Энгельсского района, в районе турбазы в Энгельсском районе жесткую посадку совершил гидросамолет», — рассказал Юрин.
Начальник добавил также, что информации о пострадавших не поступало, передал RT.
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