Гидросамолет совершил жесткую посадку в Саратовской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрия Юрина.

«По информации от ЕДДС Энгельсского района, в районе турбазы в Энгельсском районе жесткую посадку совершил гидросамолет», — рассказал Юрин. Начальник добавил также, что информации о пострадавших не поступало, передал RT. Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами мужества экипаж потерпевшего крушение 17 августа самолета Ил-112В. Указ глава государства подписал 31 августа.