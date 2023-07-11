Происшествия 11 июля 2023, 11:48 Гид-проводник Остапенко предположил, что могло случиться с пропавшими в Пермском крае туристами Гид Остапенко: они могли задержаться из-за того, что понизился уровень воды

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Гид-проводник по Пермскому краю Александр Остапенко предположил, что могло случиться с туристами, которые пропали на сплаве по реке Усьве. Об этом сообщил RT.

По словам эксперта, причина задержки туристов связана с понижением уровня воды в реке на фоне жаркой погоды. А связь могла пропасть из-за того, что в глухих местах плохо улавливается сигнал.

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Остапенко добавил, что переживать по поводу пропажи группы не стоит. Там нет опасных участков воды.

Ранее стало известно, что во время сплава по реке Усьве пропала группа туристов из 22 человек. Участники маршрута перестали выходить на связь.