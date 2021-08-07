Гибель солдат при тушении лесных пожаров в Якутии опровергли

Информация о гибели солдат инженерной роты, прибывших в горящее якутское село Бясь-Кюель для тушения пожаров, — это фейк. Об этом заявил руководитель оперативного штаба в Горном районе Иннокентий Андросов.

«Это абсолютно фейковая информация. Ни один солдат инженерной роты не пострадал», — приводит слова Андросова телеканал «Якутия 24».

Ранее в соцсетях разошлась информация о гибели солдат инженерной роты, которые прибыли в Бясь-Кюель из федерального центра.

Накануне огонь с верхушек горящих деревьев перекинулся на якутское село Бясь-Кюель из-за сильного ветра. Загорелись хозяйственные постройки и жилые дома. Спасатели заранее вывезли оттуда детей. Сейчас идет эвакуация взрослых. Как рассказала уроженка села Миранда Жирохова, людей на автобусах перевозят в центр Горного района.

Огонь вплотную приблизился к поселку Сангар, где живут 3,5 тысячи человек и находится резервный парк нефтебазы.