Гибель ребенка при пожаре в Москве расследует СК

Ребенок погиб в результате пожара в квартире на севере Москвы Подробнее

Пожар произошел вечером 16 ноября в квартире девятиэтажки на Дмитровском шоссе в Москве. Погиб один малолетний ребенок. Сам ребенок был госпитализирован, однако скончался в машине скорой помощи.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве по факту гибели ребенка в результате пожара на севере Москвы проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Следствие на данный момент выясняет причины пожара, охватившего в общей сложности восемь квадратных метров.

В квартире проводят все необходимые проверочные мероприятия для установления обстоятельств возгорания. Была также назначена пожарно-техническая экспертиза.