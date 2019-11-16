  • Гибель ребенка при пожаре в Москве расследует СК

    16 ноября 2019, 20:26

    Александра Каширина

    Следственный комитет инициировал расследование гибели ребенка при пожаре, произошедшем в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщило РИА «Новости», со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

    Ребенок погиб в результате пожара в квартире на севере Москвы

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    Пожар произошел вечером 16 ноября в квартире девятиэтажки на Дмитровском шоссе в Москве. Погиб один малолетний ребенок. Сам ребенок был госпитализирован, однако скончался в машине скорой помощи.

    «Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве по факту гибели ребенка в результате пожара на севере Москвы проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

    Следствие на данный момент выясняет причины пожара, охватившего в общей сложности восемь квадратных метров.

    В квартире проводят все необходимые проверочные мероприятия для установления обстоятельств возгорания. Была также назначена пожарно-техническая экспертиза.