Гибель рабочего во время монтажных работ расследуют на Ямале

На Ямале, в Пуровском районе, рабочий погиб под обрушившимися металлическими плитами во время проведения работ. Еще один рабочий пострадал, сообщило издание «СеверПресс» со ссылкой на СК Пуровского района.

Монтажники проводили работы на кустовой площадке ГП-2 под Новым Уренгоем. Во время работ упали демонтируемые металлические панели укрытия. Один из рабочих погиб, другой пострадал. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование происшествия.