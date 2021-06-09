facebook_pixel
    09 июня 2021, 22:56

    Гибель рабочего во время монтажных работ расследуют на Ямале

    Полина Гребенщикова

    На Ямале, в Пуровском районе, рабочий погиб под обрушившимися металлическими плитами во время проведения работ. Еще один рабочий пострадал, сообщило издание «СеверПресс» со ссылкой на СК Пуровского района.

    Гибель рабочего во время монтажных работ расследуют на Ямале

    Монтажники проводили работы на кустовой площадке ГП-2 под Новым Уренгоем. Во время работ упали демонтируемые металлические панели укрытия. Один из рабочих погиб, другой пострадал.

    Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование происшествия.