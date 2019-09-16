Гибель прокурора Лесосибирска при пожаре подтвердили в ведомстве

Прокурор Лесосибирска Василий Федорцов вместе с семьей стали жертвами пожара. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов Красноярска. Об этом «360» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

СМИ: прокурор Лесосибирска и его семья погибли при пожаре в Красноярске Подробнее

«Действительно, мы с глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ночью (16 сентября — прим. ред.) погиб прокурор города Лесосибирска Федорцов Василий Владимирович. Кроме того, в пожаре погибла его семья и семья его сестры. Прокуратура Красноярского края приносит семье глубокие соболезнования», — сказали в ведомстве.

Пожар вспыхнул в многоквартирном доме № 23 на улице Гусарова. О случившемся сообщили соседи, которые, войдя в квартиру, увидели восемь погибших человек. В квартире жила семья с двумя детьми, а в момент инцидента в помещении были еще их родственники с двумя ребятами.

Сейчас все причины и обстоятельства случившегося выясняются. По предварительной версии к возгоранию могло привести короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело о «Причинении смерти по неосторожности».