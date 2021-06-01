Гибель мотоциклиста в Наро-Фоминске попала на видео

В Наро-Фоминске погиб мотоциклист при столкновении с автомобилем в районе пешеходного перехода. Видео аварии попало на камеру наружного видеонаблюдения.

Авария произошла 31 мая в 15:00, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

«В результате погиб водитель мотоцикла, мужчина 1988 года рождения. Также получил телесные повреждения его пассажир 1997 года рождения», — сообщили «360» в дежурной части.

Как сообщил интернет-паблик «Мотомосква.ДТП», мотоцикл въехал в автомобиль, который совершал поворот налево. Мотоциклист не успел среагировать на маневр.

На видео, которое появилось в социальных сетях видно, как после аварии водителя мотоцикла отбрасывает на несколько метров. Свидетелем ДТП стала женщина, переходившая дорогу. После аварии она осталась на месте происшествия, чтобы помочь пострадавшим.

Ранее в Аксайском районе Ростовской области в результате столкновения автомобиля Ford с легковушкой Lada Granta погибли три человека. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автомобиля Ford.