Гибель четырех граждан Киргизии в ДТП подтвердили дипломаты

Четыре гражданина Киргизии погибли в автомобильной аварии в Оренбургской области России. Гибель соотечественников подтвердили в киргизском посольстве в Москве.

«На 76 километре автодороги Казань-Оренбург-Акбулак в Оренбургской области столкнулись два автомобиля: Toyota Previa и Mercedes-Benz Sprinter. От удара они загорелись. В результате происшествия погибли четыре гражданина Киргизии, еще трое граждан Киргизии доставлены в Соль-Илецкую городскую больницу», — подтвердил представитель дипломатического ведомства Киргизии в столице России.

Об аварии ранее сообщили представители экстренных служб и ведомств. Так, гибель четырех человек на трассе подтвердили «360» в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло утром 8 декабря на трассе Р-239 «Оренбург — Акбулак» недалеко от Соль-Илецка. Российские правоохранители и представители других экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия. Обе столкнувшиеся машины сгорели. Экспертам предстоит полностью восстановить картину произошедшего.