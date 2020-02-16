Гибель амурского тигра на дороге в Приморье проверит полиция

Полицейские начали проверку после смерти амурского тигра в Приморье. Его сбил рейсовый автобус.

«Сотрудники полиции проверяют информацию о наезде на краснокнижное животное около села Гоголевка в Красноармейском районе», — сообщил РИА «Новости» представитель приморской пресс-службы МВД.

На месте аварии работают сотрудники полиции и инспекторы охотнадзора.

Молодого тигра сбил водитель рейсового автобуса, когда направлялся в Хабаровск. Животное погибло не сразу. Водитель заснял, как амурский тигр сначала долго пытается встать, потом ему удается поднять голову. В итоге тигр встал и, прихрамывая, пошел в сторону леса. Инспекторы охотнадзора нашли его мертвым недалеко от дороги.

Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сказал, что водитель не видел тигра из-за темного времени суток. По его словам, мужчина сделал все возможное и не виноват в гибели животного.

Амурский тигр занесен в международную Красную книгу.