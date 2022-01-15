ГИБДД уточнило число пострадавших в ДТП с автобусом на Варшавском шоссе

Девять человек, в том числе двухмесячный ребенок, числятся пострадавшими в результате ДТП в Москве на Варшавском шоссе, где рано утром в субботу столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного ГИБДД.

По предварительным данным, травмы у всех пострадавших несущественные.

При аварии пострадал двухмесячный малыш, который находился на руках у матери. При столкновении младенец ударился о поручень. Причины аварии устанавливаются. Ранее в Госавтоинспекции сообщали о пяти пострадавших.

Столкновение пассажирского автобуса с автомобилем Hyundai произошло на Варшавском шоссе в районе дома № 179. Таксист на Hyundai заявил, что его занесло при опережении автобуса, в результате он не справился с управлением и столкнулся с ним по касательной. В ГИБДД установили, что из-за действий таксиста водитель автобуса изменил траекторию движения и впоследствии совершил наезд на мачту городского освещения.

На месте работают полиция и скорая помощь. Обстоятельства аварии выясняются.