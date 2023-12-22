Происшествия 22 декабря 2023, 14:36 ГИБДД Ставрополья: восемь человек пострадали в ДТП за сутки

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Семь аварий зафиксировали на дорогах Ставропольского края 21 декабря. Пострадали восемь человек. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

Так, в административном центре водитель Daewoo Matiz столкнулся с грузовой «Газелью», которая остановилась из-за поломки. Травмы получил 35-летний водитель легковушки.

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Еще одно ДТП случилось в поселке Иноземцево. Там пенсионер за рулем ВАЗ-21043 сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. У нее диагностировали перелом ноги и повреждение головы.