ГИБДД примет россиян на экзамены и регистрацию авто только с 20 декабря

Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД по-прежнему не работают и не принимают «клиентов», работа начнется только 20 декабря. Причина — серверы залило водой, передало «МВД Медиа».

К такому привела коммунальная авария в серверных. Сейчас проводятся восстановительные мероприятия, и времени на их реализацию потребуется больше, чем казалось ранее. Специалисты намерены завершить работы вечером воскресенья. 20 декабря объявили рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, и туда можно будет обращаться за госуслугами как лично, так и электронно.

МВД России приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.

Масштабный сбой сначала заметили в Санкт-Петербурге. Граждане, что столкнулись с неработающей Федеральной информационной системой, стояли в длинных очередях и все равно не могли получать требуемое. Всех посетителей отделений попросили в итоге прийти в другой день. Сбой зафиксирован по всей России, в том числе в Москве, в Красноярском крае и в Новосибирске.