26 декабря 2023, 17:49
ГИБДД по Нижегородской области: более 200 детей пострадали в ДТП с начала года
С начала 2023 года на дорогах в Нижегородской области пострадали более 200 детей в результате дорожных аварий. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГИБДД по региону.
Из-за несоблюдения мер безопасности травмы получили 50 несовершеннолетних. Случаи, в основном, происходили из-за перехода дороги в неположенном месте.
Реклама
Всего за 2023 год в дорожных авариях в регионе погибли трое детей.
Статистика
ДТП
Реклама
Реклама