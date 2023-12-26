Происшествия

26 декабря 2023, 17:49

ГИБДД по Нижегородской области: более 200 детей пострадали в ДТП с начала года

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С начала 2023 года на дорогах в Нижегородской области пострадали более 200 детей в результате дорожных аварий. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГИБДД по региону.

Из-за несоблюдения мер безопасности травмы получили 50 несовершеннолетних. Случаи, в основном, происходили из-за перехода дороги в неположенном месте.

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Всего за 2023 год в дорожных авариях в регионе погибли трое детей.

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