Происшествия 13 декабря 2023, 13:44 ГИБДД: 18 пешеходов стали жертвами ДТП в Нижнем Новгороде с начала 2023 года

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Количество ДТП с участием пешеходов увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом в Нижнем Новгороде. За 2023-й жертвами таких аварий стали 18 человек. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД РФ.

Больше всего соответствующих дорожных происшествий зафиксировали в Автозаводском районе. Там погибли пять пешеходов, еще 120 пострадали.

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Основными причинами стали нарушение правил проезда на «зебре», а также превышение скорости.