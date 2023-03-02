Происшествия 02 марта 2023, 17:35 Геройский поступок. Министр похвалил мальчика, спасшего детей под обстрелом украинской ДРГ Министр Кравцов назвал героем мальчика, спасшего детей под обстрелом украинской ДРГ РИА «Новости»

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Мальчик из Брянской области, спасший двух девочек под обстрелом украинских диверсантов, совершил геройский поступок. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова привело РИА «Новости».

«Дети спаслись, их вывел из машины. <...> Это геройский поступок», — сказал министр.

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Кравцов уточнил, что националисты не обстреливали школьный автобус, под огнем оказался автомобиль «Нива».

«Школьного автобуса там не было, как писали украинские СМИ. Террористы напали на мирных людей на „Ниве“, хотя видели, что это не военный автомобиль», — добавил он.

Украинские боевики проникли на территорию Брянской области утром 2 марта. Они обстреляли проезжавшую мимо «Ниву», водитель погиб на месте. Одиннадцатилетний мальчик получил ранение, однако смог вывести из салона двух девочек и спасти им жизнь.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.