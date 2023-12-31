Происшествия 31 декабря 2023, 17:12 Герой России погиб в аварии в Свердловской области Герой России Бушмелев погиб в ДТП на трассе в Свердловской области РИА «Новости»

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Герой России Евгений Бушмелев погиб в аварии на трассе Екатеринбург — Серов в Свердловской области. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Бушмелеву было 44 года. В 1998 году его призвали на службу во внутренние войска МВД. Он участвовал в боях Второй чеченской войны и, отличившись там, получил звание Героя России в 1999 году.

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По данным Е1, мужчина ехал с семьей в свердловский поселок Гари, где родился и хотел встретить Новый год. В последнее время он жил в Екатеринбурге, но в Гари у него осталась мать. Знакомая Евгения рассказала журналистам, что у него пять дочерей. Она охарактеризовала погибшего как доброго, отзывчивого человека и отметила, что он был единственным сыном своей матери.

Смертельное ДТП случилось 30 декабря. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра, и машина столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ. Погибли оба водителя. В отечественном автомобиле ехали Бушмалев с женой и дочерью. Обеим потребовалась госпитализация.