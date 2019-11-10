«Герой два раза». Проезжающий мимо водитель помог тушить автобус под Барнаулом

Автобус маршрута № 2 загорелся на остановке «Клуб „Стойгаз“» в Барнауле. Пожарных вызвала проезжавшая мимо женщина-водитель легковушки, которая заметила дым и первые языки пламени. Деталями происшествия с «360» поделились очевидцы.

Легковушка, в салоне которой сидели четыре человека, проезжала мимо автобуса. Собеседница «360» рассказала, что за рулем сидела ее мать. Тогда семья заехала в этот район случайно.

Автобус загорелся на остановке в Барнауле Подробнее

Родственники заметили сломанный автобус и включенные аварийки. От ТС шел дым — черный, но очень слабый. Сначала очевидцы ДТП подумали, что автобус просто сломался.

«Никогда мы так правы еще не были!» — рассказала собеседница.

Когда машина почти поравнялась с автобусом, женщина заметила первые языки пламени. Поэтому автомобиль семья припарковала на безопасном расстоянии. Близкие подошли к транспортному средству. В это время водитель автобуса «спокойно сидел у себя в кабине и докладывал диспетчеру о поломке». Поэтому о возгорании ему уже рассказали свидетели ЧП.

Анонимные собеседники «360» предположили, что автобус остановился именно из-за запаха гари. Когда очевидцы подъехали к автобусу, он был уже пуст. Вскоре рядом с ним встал другой водитель и присоединился к ликвидации пожара.

Местные жители, которые первыми узнали о возгорании, останавливали проезжавших мимо водителей и просили поделиться огнетушителями. Но у половины автолюбителей их не оказалось.

«Пока мы тащили огнетушители, мужчины залезли друг на друга, пытались тушить очаг, ибо горело где-то совсем внутри. Еще минут 10 спустя приехали пожарные и всех разогнали», — рассказала очевидица.

Пожарную вызвала ее мама.

Собеседница телеканала поблагодарила всех, кто поделился огнетушителями. Когда она уезжала, подсчитала их количество. Этих приборов оказалось 13-14 штук. Кроме того, женщина назвала героем мужчину, который забрался на крышу своей машины и помог сбить самое сильное пламя. По словам ее подруги, у него в машине, возможно, сидел ребенок. «Так что герой два раза!» — добавила она.