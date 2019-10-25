Германия уничтожит 320 тонн колбасы, убившей уже 3 человек

В начале октября германские правоохранители остановили работу фабрики Wilke. В ее колбасных изделиях нашли листерию.

Продукция компании Wilke пойдет на утилизацию, которая займет целых две недели. Товары в упаковке сожгут, а без нее — уничтожат в специальных учреждениях.

Как сообщил сайт «Аргументы и факты», следствие предполагает, что из-за зараженной продукции погибли три человека и пострадали 37.

Генпрокуратура Касселя возбудила уголовное дело на руководство компании из-за убийства по неосторожности.