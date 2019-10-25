Германия уничтожит 320 тонн колбасы, убившей уже 3 человек
Власти Германии потратят 100 тысяч евро на уничтожение колбасы с листерией, сообщило РИА «Новости».
В начале октября германские правоохранители остановили работу фабрики Wilke. В ее колбасных изделиях нашли листерию.
Продукция компании Wilke пойдет на утилизацию, которая займет целых две недели. Товары в упаковке сожгут, а без нее — уничтожат в специальных учреждениях.
Как сообщил сайт «Аргументы и факты», следствие предполагает, что из-за зараженной продукции погибли три человека и пострадали 37.
Генпрокуратура Касселя возбудила уголовное дело на руководство компании из-за убийства по неосторожности.