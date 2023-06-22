Происшествия 22 июня 2023, 13:07 Геолог, устроивший пьяный дебош в аэропорту Санкт-Петербурга, получил штраф

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В Санкт-Петербурге правоохранители оштрафовали геолога, который устроил дебош в аэропорту Пулково, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом написали «Народные новости» со ссылкой на дежурную часть линейного отдела МВД.

Когда мужчине запретили курить в неположенном месте, он ударил инспектора ногой в живот, а затем набросился на него с кулаками.

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Дебошира признали виновным в применении насилия к представителю власти и оштрафовали на 100 тысяч рублей.