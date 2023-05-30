30 мая 2023, 11:30
Генпрокуратура взяла на контроль расследование атаки БПЛА на Москву
Генпрокурор Краснов поручил проконтролировать расследование атаки беспилотников на Москву
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование атак беспилотных летательных аппаратов на жилые дома в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В Генпрокуратуре уточнили, что повреждения получили многоэтажки на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. В Подмосковье происшествия зафиксировали недалеко от Ильинского шоссе и в Одинцовском городском округе. На месте работу правоохранительных органов и спецслужб в Москве координируют прокуроры, сообщили в ведомстве.
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По данным Минобороны, киевский режим утром 30 мая предпринял террористическую атаку беспилотниками на объекты в Москве и области. В ней задействовали восемь БПЛА, из них пять подавили средствами радиоэлектронной борьбы, остальные уничтожили. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя атаку дронов, указал, что ее главная цель — посеять панику среди населения. Он призвал провести тщательное расследование и выработать меры противодействия.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после атаки БПЛА несколько домов получили незначительные повреждения. На месте продолжают работать экстренные службы и бригады медиков. По его словам, пострадали два человека, им оказали помощь на месте. Госпитализация никому не потребовалась.
Генпрокуратура РФ
Игорь Краснов
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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