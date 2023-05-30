Происшествия 30 мая 2023, 11:30 Генпрокуратура взяла на контроль расследование атаки БПЛА на Москву Генпрокурор Краснов поручил проконтролировать расследование атаки беспилотников на Москву

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Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование атак беспилотных летательных аппаратов на жилые дома в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре уточнили, что повреждения получили многоэтажки на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. В Подмосковье происшествия зафиксировали недалеко от Ильинского шоссе и в Одинцовском городском округе. На месте работу правоохранительных органов и спецслужб в Москве координируют прокуроры, сообщили в ведомстве.

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По данным Минобороны, киевский режим утром 30 мая предпринял террористическую атаку беспилотниками на объекты в Москве и области. В ней задействовали восемь БПЛА, из них пять подавили средствами радиоэлектронной борьбы, остальные уничтожили. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя атаку дронов, указал, что ее главная цель — посеять панику среди населения. Он призвал провести тщательное расследование и выработать меры противодействия.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после атаки БПЛА несколько домов получили незначительные повреждения. На месте продолжают работать экстренные службы и бригады медиков. По его словам, пострадали два человека, им оказали помощь на месте. Госпитализация никому не потребовалась.