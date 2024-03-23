Происшествия 23 марта 2024, 20:22 Генпрокуратура подтвердила законность эксплуатации Crocus Expo Генпрокуратура опровергла информацию о незаконности эксплуатации Crocus Expo Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Генпрокуратура России опровергла информацию об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию Международного выставочного центра «Крокус Экспо». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Информация об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию Crocus Expo, размещенная в Сети, оказалась несоответствующей действительности.

Реклама

Проверку по поручению Генпрокуратуры России проводила прокуратура Московской области.

В сообщении подчеркнули, что объект ввели в эксплуатацию 12 октября 2009 года в соответствии с требованиями градостроительного законодательства.

Выставочный комплекс Crocus Expo наряду с концертным залом Crocus City Hall, ТРЦ Vegas и Crocus City Mall входит в состав крупного комплекса Crocus City.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности. В ходе разбора завалов в Crocus City Hall выяснилось, что число погибших выросло до 133 человек.