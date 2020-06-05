Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске

Сотрудники Генпрокуратуры проверили ситуацию с разливом нефти в Норильске и озвучили основную причину аварии. Информацию ведомство опубликовало на своем официальном сайте.

«Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним», — говорится в сообщении.

Ведомство собирается проверить все подобные объекты в российских регионах. Генеральный прокурор России Игорь Краснов лично проконтролирует этот вопрос.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что ЧС в Норильске можно было избежать, если бы вовремя поменяли резервуар. Владелец «Норникеля» Владимир Потанин ответил, что полностью профинансирует восстановление экологии и другие расходы, связанные с ликвидацией последствий.

На месте ЧС продолжают работать сотни сотрудников МЧС. Они уже локализовали разлив нефтепродуктов с помощью специальных бонов.

29 мая в Норильске из-за повреждения резервуара в ТЭЦ-3 в почву и воду утекло около 21 тысячи тонн топлива.