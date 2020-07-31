Генпрокуратура нашла у бывшего сотрудника ФТС имущество более чем на 121 млн рублей

У экс-начальника управления Федеральной таможенной службы России Александра Кизлыка хотят изъять в пользу государства более 121 миллиона рублей. Генпрокуратура уже подала соответствующий иск.

Проверку на соответствие доходов и расходов бывшего чиновника провели сотрудники Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кизлык состоял на госслужбе с 1984 года, руководил Управлением таможенных расследований и дознания ФТС. Его супруга долгое время не работала.

«Заработная плата и преподавательская деятельность Кизлыка являлись единственными источниками дохода семьи», — подчеркнул официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

С 2001 по 2019 годы совокупный доход семьи составил 34,7 миллиона рублей. При этом супруги приобрели и получили имущество на сумму в более чем 121 миллион. Из них 89 миллионов — в рублях и иностранной валюте, а также два золотых и один серебряный слитки, ювелирные изделия, часы и люксовые ручки на общую стоимость порядка 32 миллионов. У Кизлыка также нашлись иконы, представляющие культурную ценность.

Проверка показала, что доходы Кизлыков не совпадают со стоимостью имущества, которыми они владеют.

Замгенерального прокурора РФ предъявил к супругам гражданский иск, направив его на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы. Ведомство просит обратить в доход государства имущество, по которому нет доказательств законного приобретения.