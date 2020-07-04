Скорая помощь к нему приехала накануне вечером — Хазанов пожаловался на плохое самочувствие, но от госпитализации отказался.

Под утро пришлось снова вызывать врачей — на этот раз артиста забрали в кардиологическое отделение одной из клиник. По предварительным данным, диагноз — нестабильная стенокардия. Ожидается, что он проведет в больнице несколько дней.

Накануне вечером его концертный директор опроверг слухи о плохом самочувствии актера. В беседе с «360» он рассказал, что Хазанов «в полном здравии, чувствует себя отлично».

Геннадий Хазанов много лет возглавляет Московский театр эстрады. Он прославился в 1970-х благодаря репризам на сцене. Также актер известен зрителям по ролям в фильмам «Тихие омуты» «Снежная королева», «Кавказская пленница» и участию в «Ералаше».