Генконсульство подтвердило смерть ребенка из России в Турции

Генконсульство России в Анталье подтвердило смерть четырехлетнего ребенка в местной больнице. Тело мальчика уже привезли на родину.

Четырехлетний ребенок умер 10 сентября, сообщило РИА «Новости». Накануне родители привезли его в больницу с признаками отравления. Ребенок чувствовал себя плохо несколько дней.

Мальчика госпитализировали и отправили в реанимацию.

Генконсульство России в Анталье подтвердило смерть четырехлетнего ребенка в местной больнице, его тело привезли на родину, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

В Следственном комитете завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«В свидетельстве о смерти, оформленном медучреждением по факту летального исхода, причины смерти указаны», — сообщили в диппредставительстве.

В Россию тело ребенка доставили в среду, 15 сентября.

Ранее в Турции утонула пятилетняя девочка, отдыхавшая с мамой в поселке Окурджалар в Аланье. Без присмотра она осталась всего на несколько минут. Это третий случай гибели ребенка в Турции за туристический сезон. Четвертым случаем стала гибель мальчика в Анталье.