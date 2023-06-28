Происшествия 28 июня 2023, 10:27 Генерал МВД Александр Травников разбился на квадроцикле под Петербургом — СМИ Telegram-канал «112»: генерал МВД Травников попал в ДТП на квадроцикле

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Генерал-лейтенант полиции, бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД Александр Травников попал в ДТП на квадроцикле неподалеку от загородного дома в деревне Липовая Горка в Ленинградской области. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал «112».

По предварительным данным, генерал МВД не справился с управлением, и квадроцикл влетел в препятствие. Травникову потребовалась экстренная госпитализация. У него обнаружили травму живота и разрыв почки.

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Как уточнил Telegram-канал «Mash на Мойке», авария произошла 25 июня около 04:00. Источник 5-tv.ru добавил, что пострадавшего доставили в ближайшую клинику на вертолете.

Александр Травников возглавлял управление МВД по Центральному району Санкт-Петербурга с 2017 по 2018 год, после чего его указом президента Владимира Путина назначили начальником университета МВД. В 2022 году Александр Травников покинул должность по собственному желанию.