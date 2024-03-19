Происшествия 19 марта 2024, 09:43 Гендиректора студии дизайна застрелили в чайхане в Санкт-Петербурге «Mash на Мойке»: убитый посетитель чайханы был гендиректором студии дизайна РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге на Московском проспекте в ресторане «Чабрец» застрелили гендиректора студии дизайна. Предположительно, с ним жестоко расправились из-за долга, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, 40-летний владелец компании проживал в поселке Елизаветино в Гатчинском районе. Он задолжал стрелявшему определенную сумму. После убийства в кармане мужчины обнаружили 2,3 миллиона рублей. «Mash на Мойке» уточнил, что эти деньги были частью долга.

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Стрелявшему из пистолета ТТ тоже 40 лет. Его уже привлекали к ответственности за кражу и нарушения ПДД, а также суд два раза прекращал дела о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчину задержала полиция.

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