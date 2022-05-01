Гендиректор курорта «Красная Поляна» погиб в горах Сочи
Курорт «Красная Поляна» сообщил о гибели в горах Сочи своего директора Круковского
Генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский погиб в горах Сочи. Ему было 37 лет. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.
Сотрудники курорта выразили соболезнования родным и близким генерального директора. Они пообещали, что продолжат его дело.
«Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашел покой в них», — сказал представитель пресс-службы.
«Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами», — говорится в сообщении.
Андрей Круковский работал в «Красной Поляне» с 2015 года. В 2019 году стал директором. Он многое сделал для развития внутреннего туризма в России, подчеркнули в пресс-службе.
Церемония прощания пройдет 3 мая на территории курорта.
Источник агентства сообщил, что Круковский сорвался со скалы во время спуска в районе крепости Пслух. С травмами его доставили в больницу, но врачи спасти его не смогли.