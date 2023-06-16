Происшествия 16 июня 2023, 16:10 Гелендваген врезался в ограждение и перевернулся в Симферополе

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ДТП произошло в центре Симферополя. Там Гелендваген врезался в ограждение. Об этом сообщил «Крым24» со ссылкой на данные пресс-службы МВД по РК.

Молодой водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль врезался в ограждение. Удар был настолько сильным, что машина перевернулась.

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При этом 22-летний водитель отказался отмедицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«Автолюбитель отстранен от управления транспортным средством и на него составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», — отметили в ведомстве.