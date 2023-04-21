21 апреля 2023, 18:04
Гектар сухой травы загорелся за Затонским мостом в Уфе
Пожарные Уфы начали тушить возгорание сухой травы за Затонским мостом. Об этом сообщил Mkset со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.
Примерная площадь возгорания составила один гектар. На месте работают 12 пожарных и три единицы техники. Причина возгорания пока неизвестна.
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С 17 апреля в Башкирии ввели особый противопожарный режим. Местным жителям запретили разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и проводить огнеопасные работы.
Пожары
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