Происшествия 21 апреля 2023, 18:04 Гектар сухой травы загорелся за Затонским мостом в Уфе

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Пожарные Уфы начали тушить возгорание сухой травы за Затонским мостом. Об этом сообщил Mkset со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Примерная площадь возгорания составила один гектар. На месте работают 12 пожарных и три единицы техники. Причина возгорания пока неизвестна.

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С 17 апреля в Башкирии ввели особый противопожарный режим. Местным жителям запретили разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и проводить огнеопасные работы.