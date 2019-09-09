Сообщения о загрязнении Волги в районе садоводческого товарищества «Картонщик» поступили в Роспироднадзор 8 августа.

Сотрудники ведомства прибыли на место и заметили примерно в 200 метрах от берега образовавшиеся «гейзеры». Специалисты взяли пробы воды, чтобы установить причину загрязнения и определить нанесенный ущерб.

Решается вопрос о возбуждении административного расследования в отношении виновников.