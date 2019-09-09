«Гейзеры» со сточными водами забили на Волге в Нижегородской области — видео
«Гейзеры» с запахом сточных вод забили посреди Волги вблизи города Балахны в Нижегородской области. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Росприроднадзор по ПФО.
Сообщения о загрязнении Волги в районе садоводческого товарищества «Картонщик» поступили в Роспироднадзор 8 августа.
Сотрудники ведомства прибыли на место и заметили примерно в 200 метрах от берега образовавшиеся «гейзеры». Специалисты взяли пробы воды, чтобы установить причину загрязнения и определить нанесенный ущерб.
Решается вопрос о возбуждении административного расследования в отношении виновников.