Происшествия 09 января 2024, 21:37 Гейзер забил из-под земли возле станции «Авиамоторная» в Москве Unsplash

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Гейзер вырвался из-под земли неподалеку от станции метро «Авиамоторная» в столице, сообщил Telegram-канал «Происшествия Москвы». Появившийся посередине дороги столб воды поднялся на высоту более метра.

Выбившаяся из гейзера вода быстро залила дорогу и еще не успела замерзнуть. Часть начала стекать в ливневые стоки по бокам тротуара, однако их мощности не хватило, чтобы ликвидировать образовавшуюся «реку», которая из-за низкой температуры может превратиться в каток. Причина аварии пока остается неизвестной.

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Ранее на «Авиамоторной» произошло другое необычное «погодное явление»: вестибюль станции охватил густой пар. Он образовался из-за поступившего на станцию холодного воздуха с улицы. Из-за появившейся туманности проблемы возникли с работой турникетов, однако работа метро продолжилась в обычном режиме.

В Киеве коммунальная авария привела к затоплению улиц нечистотами. На следующее утро после прорыва канализации жители украинской столицы обнаружили под своими домами «пахнущий каток» и застрявшие в нем автомобили.