Происшествия 15 марта 2023, 15:10 Геймеру из Владимирской области вынесли наказание за кражу денег у родственника

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Суд Владимирской области вынес наказание жителю города Вязники за кражу 10 тысяч рублей с банковской карты его родственника. Об этом написали «Владимирские ведомости».

По информации объединенной пресс-службы судов Владимирской области, геймер решил оплатить одну из компьютерных игр деньгами своего родственника. Для этого он воспользовался его банковской картой и списал со счета 10 224 рубля, сообщило ИА Nation News.

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Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей, а также обязали его выплатить штраф в течение четырех месяцев.

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