15 марта 2023, 15:10
Геймеру из Владимирской области вынесли наказание за кражу денег у родственника
Суд Владимирской области вынес наказание жителю города Вязники за кражу 10 тысяч рублей с банковской карты его родственника. Об этом написали «Владимирские ведомости».
По информации объединенной пресс-службы судов Владимирской области, геймер решил оплатить одну из компьютерных игр деньгами своего родственника. Для этого он воспользовался его банковской картой и списал со счета 10 224 рубля, сообщило ИА Nation News.
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Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей, а также обязали его выплатить штраф в течение четырех месяцев.
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