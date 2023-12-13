Происшествия 13 декабря 2023, 14:12 Геймера спасли от удушья чипсами в компьютерном клубе в Москве Администратор компьютерного клуба в Москве спас геймера от удушья чипсами Unsplash

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Администратор одного из компьютерных клубов на Преображенской площади в Москве спас жизнь геймеру, который подавился чипсами. Мужчина вовремя пришел к нему на помощь. Видео происшествия разошлось по Сети.

На кадрах видно, как молодой парень сидел и играл в компьютерную игру в окружении девушек и ел чипсы. Но в какой-то момент еда встала поперек горла. Тогда он поднялся со стула, чтобы откашляться. Одна из сидевших рядом посетительниц клуба начала стучать ему по спине, а другая — побежала за помощью.

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Подоспевший администратор обхватил парня сзади и тогда застрявшая чипсина вышла из дыхательных путей. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.

Ранее хирург-травматолог Михаил Шилов рассказал, что удары руками по спине подавившегося человека не являются эффективным способом помочь и в определенных случаях могут усугубить ситуацию.