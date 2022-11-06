Геймдизайнер Андрей Кузьмин погиб в аварии в Калининграде | 360°

06 ноября 2022, 20:16
Геймдизайнер Андрей Кузьмин погиб в аварии в Калининграде
Создателя игры «Вангеры» Андрея Кузьмина насмерть сбили в Калининграде
Создатель компьютерной игры «Вангеры» Андрей Кузьмин погиб в аварии в Калининграде, сообщило издательство VG Limited на странице во «ВКонтакте». Там добавили, что смертельное ДТП случилось в субботу утром.
«Еще недавно мы объявляли вам о нашем издании „Вангеров“. К сожалению, этому релизу не суждено случиться», — сообщили в издательстве. По их данным, утром 5 ноября Андрея Кузьмина сбила машина. Информацию подтвердили несколько человек, хорошо знакомых с геймдизайнером. Сообщество выразило соболезнования родным и близким разработчика.По информации «Известий», все случилось на Ленинском проспекте. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль Hyundai. Кузьмин скончался, не дождавшись приезда медиков. Издание сообщило, что разработчик родился в Калининграде в 1971 году. Он увлекся созданием игр после окончания школы. Позже основал собственную студию. Геймеры знают его по играм «Вангеры» и «Периметр».
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