Спасатели и обычные люди ищут попавших под лавину в Карачаево-Черкесии туристов. Очевидец рассказал «360», что происходит на месте происшествия.

«Туалет снесло, снесло прокат один, ниже нашего проката унесло. Откапываем стены, переворачиваем. По данным, от четырех до 12 человек осталось. Копаем, ищем, звоним, ловим тишину. Где-то телефон вибрирует под снегом. Не можем понять», — заявил он.

Днем 18 января стало известно о том, что лавина сошла с горы Мусса-Ачитара и накрыла горнолыжную трассу в Домбае. В Сети появилось видео с места происшествия.

По данным МЧС, под снегом могут находиться от двух до 12 человек. Под лавину попали два вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения, одно кафе повреждено. По данным СМИ, под снегом могут находиться дети.

На месте работают спасатели и спецтехника. МЧС решило увеличить группировку людей в этом районе в три раза — до 170 человек. Как рассказали РИА «Новости» в противолавинной службе, лавина могла сойти после сейсмического воздействия от другой лавины.