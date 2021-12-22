«Газпром» объяснил, почему загорелся газопровод в Челябинской области

Газопровод в Челябинской области вспыхнул из-за разгерметизации. Об этом руководитель пресс-службы ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» Денис Волков сказал агентству «Интерфакс».

«Причиной стала разгерметизация участка газопровода-отвода. Инцидент никак не отразится на потребителях», — заявил он.

Представитель «Газпрома» подчеркнул, что снабжение газом не прекращалось ни на какой период времени, но сам разгерметизированный участок немедленно отключили. Газ пустили по резервной ветке, предназначенной для аварийных ситуаций. Сейчас на месте утечки работают 75 человек, подведено 20 единиц техники.

Волков уточнил, что поврежденную трубу заменят в течение суток, и необходимые работы уже начались.

Горение произошло на участке газопровода Уренгой — Помары — Ужгород ночью 22 декабря, его уже ликвидировали. В МЧС сообщили, что никто не пострадал, и угрозы перехода огня в местность, где живут люди, не возникало, потому что участок трубы находится в двух километрах от самого близкого населенного пункта.