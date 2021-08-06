«Газпром» начал расследование пожара на Уренгойском заводе в ЯНАО

Обстоятельства и причины пожара на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту выясняют специалисты компании «Газпром». ЧП на предприятии в Ямало-Ненецком автономном округе произошло 5 августа.

Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал.

«Идет анализ причин и последствий аварии», — сообщили ТАСС в «Газпроме».

Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту принадлежит ООО «Газпром переработка» и занимается подготовкой высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья.

В конце июле в Пермском крае пожар вспыхнул на магистральном газопроводе Уренгой — Центр II. Причиной стала разгерметизация. После этого рядом с поврежденной трубой загорелась и сухая трава. В результате ЧП никто не пострадал. По словам очевидцев, клубы дыма в месте пожара поднимались на 40 метров в высоту.