Газовый счетчик в квартире, где взорвалась плита, был установлен с нарушениями

Оказалось, что газовый счетчик в квартире, где произошел взрыв, располагался непосредственно за плитой. При такой установке счетчик подвергается нагреванию, такого быть не должно. В соответствии с нормами, расстояние между плитой и счетчиком не должно быть менее 30 сантиметров.

Около 20 человек эвакуировали из жилого дома в Петербурге из-за взрыва газа Подробнее

По предварительным данным, взрыв произошел, когда жилец квартиры варил кашу. В квартире находились два человека. По информации источника, они не пострадали и эвакуировались из здания сразу после взрыва. Их осмотрели медики скорой помощи. Также самостоятельно покинули дом еще 15 человек.

Сообщается, что в здании выбило оконные стекла взрывной волной. Причины происшествия выясняются.