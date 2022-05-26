Газовый баллон взорвался в жилом доме в Шатуре

Взрыв произошел в жилом доме Шатуры. Там взорвался газовый баллон. Об этом сообщил источник «360» в экстренных органах. Информацию подтвердили в городском отделении ГУ МЧС по Московской области.

Все случилось в 10:27 в одной из квартир дома № 6 на проспекте Маршала Борзова.

«Квартира № 23 — взрыв газового баллона. В результате нарушено остекление кухни и комнаты. Разрушена ненесущая перегородка между двумя квартирами», — сказал представитель МЧС.

По его словам, никто не пострадал. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.