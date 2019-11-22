  • Газовый баллон взорвался в Самаре возле ТЦ

    22 ноября 2019, 12:09

    Александра Ломейко

    Газовый баллон взорвался недалеко от торгового центра в Самаре. Хлопок выбил окно в ТЦ. Пострадали два человека. Их жизни вне опасности.
    Газовый баллон взорвался в Самаре возле ТЦ

    Информация о случившемся поступила около 10:00 22 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В кузове «ГАЗели» в Промышленном районе города взорвался газовый баллон.

    Газовый баллон взорвался в Самаре возле ТЦ | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Пожарные выяснили, что баллон использовали для обогрева овощей. Он находился внутри в термобудке автомобиля.

    «В результате происшествия погибших нет», — уточнили в ведомстве.

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    В Самарскую городскую клиническую больницу № 2 госпитализировали мужчину 1936 года рождения. Он получил травмы средней степени тяжести.

    По данным РИА «Новости», которое сослалось на пресс-службу ГУ МВД по Самарской области, за медицинской помощью обратились два человека, жизни которых вне опасности.

    Взрывом повредило одну из оконных конструкций ТЦ «Стара-Загорский» на площади в четыре квадратных метра.

    Полиция проводит проверку в связи со случившимся.