Газовый баллон взорвался в Самаре возле ТЦ
Информация о случившемся поступила около 10:00 22 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В кузове «ГАЗели» в Промышленном районе города взорвался газовый баллон.
Пожарные выяснили, что баллон использовали для обогрева овощей. Он находился внутри в термобудке автомобиля.
«В результате происшествия погибших нет», — уточнили в ведомстве.
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В Самарскую городскую клиническую больницу № 2 госпитализировали мужчину 1936 года рождения. Он получил травмы средней степени тяжести.
По данным РИА «Новости», которое сослалось на пресс-службу ГУ МВД по Самарской области, за медицинской помощью обратились два человека, жизни которых вне опасности.
Взрывом повредило одну из оконных конструкций ТЦ «Стара-Загорский» на площади в четыре квадратных метра.
Полиция проводит проверку в связи со случившимся.