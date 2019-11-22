Газовый баллон взорвался в Самаре возле ТЦ

Газовый баллон взорвался недалеко от торгового центра в Самаре. Хлопок выбил окно в ТЦ. Пострадали два человека. Их жизни вне опасности.

Информация о случившемся поступила около 10:00 22 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В кузове «ГАЗели» в Промышленном районе города взорвался газовый баллон.

Источник фото: «ВКонтакте»

Пожарные выяснили, что баллон использовали для обогрева овощей. Он находился внутри в термобудке автомобиля.

«В результате происшествия погибших нет», — уточнили в ведомстве.

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В Самарскую городскую клиническую больницу № 2 госпитализировали мужчину 1936 года рождения. Он получил травмы средней степени тяжести.

По данным РИА «Новости», которое сослалось на пресс-службу ГУ МВД по Самарской области, за медицинской помощью обратились два человека, жизни которых вне опасности.

Взрывом повредило одну из оконных конструкций ТЦ «Стара-Загорский» на площади в четыре квадратных метра.

Полиция проводит проверку в связи со случившимся.