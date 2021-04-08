Газовый баллон взорвался в приюте для собак в Кемерово
В Кемерово в частном приюте для животных «Маячок» взорвался газовый баллон. Хозяйка в реанимации, две собаки погибли, четыре пострадали.
Взрыв произошел утром 7 апреля. Как рассказали в сообществе «Собачья передержка — „Маячок“ Кемерово» во «ВКонтакте», хозяйка приюта находится в тяжелом состоянии.
«Одна комната в аварийном состоянии, всех собак оттуда убрали, в любой момент может упасть вторая часть потолка. Внутри все выгорело. Погиб наш Биля и Маня, их завалило. Валдай, Белла, Джулька на стационаре, у девчонок ожог глаз, носа. Черныш также сильно пострадал, ожоги. Внутри какая-то пустота, раз и в миг все оборвалось», — сообщили в группе.
Знакомые хозяйки приюта около 10 часов разбирали завалы
В МЧС Кузбасса изданию NGS42.RU сообщили, что после взрыва баллона произошел пожар. Пожарные его ликвидировали за восемь минут. В результате пожар обгорела деревянная обрешетка крыши на площади два квадрата, обрушилась обрешетка и перекрытия на площади шести квадратов.
По предварительным данным, баллон мог взорваться из-за нарушения устройства и эксплуатации.