Эксклюзив 12 мая 2023, 20:12 Газовый баллон взорвался в подъезде жилого дома в Новой Москве Источник «360»: газовый баллон взорвался на балконе в подъезде жилого дома в Москве Соцсети / Публичное достояние

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Молодой человек сломал ногу после того, как пнул коробку с газовым баллоном на балконе в подъезде жилого дома в Троицке. Сам баллон сдетонировал, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По имеющимся данным, на седьмом этаже на переходном балконе взорвалась газовоздушная смесь из баллончика. Загорания или задымления в подъезде не произошло. От удара выбило окно на лестницу.

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Как сообщил источник «360», в экстренные службы позвонил неизвестный человек. Он сообщил, что в подъезде жилого дома № 15 на Октябрьском проспекте в Троицке молодой человек пнул коробку, внутри которой оказался газовый баллон. Емкость взорвалась, и он получил открытый перелом ноги.

На месте происшествия уже работают экстренные службы. Аноним, сообщивший о произошедшем, не стал отвечать на дополнительные вопросы и перестал выходить на связь после того, как звонок оборвался.

Подробности происшествия выясняются.