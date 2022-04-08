Газовый баллон взорвался в Нижневартовске. Пострадали 5 человек

В канализационной насосной станции Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел взрыв газового баллона. Случилось это на улице 60 лет Октября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По информации МЧС, 10 рабочих смогли самостоятельно эвакуироваться с места происшествия, пять человек получили тяжелые травмы. Все они находятся в реанимации, написал сайт «Аргументы и факты».

Следователи организовали проверку по факту случившегося. Уточняется, что взрыв произошел во время проведения ремонтных работ на городской канализационной насосной станции.